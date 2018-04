Sportieve turbodiesel voor Mazda 3

Door: REDACTIE

In Genève rijdt Mazda de nieuwe 2.0 common rail turbodiesel voor, die in het vooronder van de Mazda 3 aan de slag zal gaan. Zijn max. koppel bereikt een respectabele 360 Nm en is bovendien vanaf 2000tr/min beschikbaar. Het vermogen piekt bij 3500 tr/min op 143 pk. Het gemiddelde verbruik voor een gemengde cyclus wordt met 6.0l/100km gespecificeerd.

Mazda claimt de MZR-CD motor als een sportieve diesel. De turbolader is voorzien van een variabele schoepengeometrie en maakt dat het koppel al vanaf 1500 tr/min rijkelijk aanwezig is. Om de krachten zonder problemen naar het wegdek te leiden, past Mazda de aandrijflijn aan.

Een manuele 6-bak, ontleend aan het sportieve topmodel Mazda 3 MPS, en een onderhoudsvrij dieselpartikelfilter behoren tot de standaarduitrusting.