En de winnaar is...

Door: REDACTIE

Eind vorig jaar hielden we in het kader van de verkiezing van Auto van het Jaar 2007 een wedstrijdje: Gok op één van de acht finalisten en win een week met de Auto van het Jaar 2007. In de verkiezing haalde de Ford S-Max het van de Opel Corsa en de Citroën Picasso. In onze eigen wedstrijd was het Ronny Van Camp die enerzijds de kansen van de S-Max correct inschatte en anderzijds goed gokte op de schiftingsvraag. Hij verdiende een weekje aan het stuur en was zo vriendelijk ons een kort verslagje door te sturen. Ronny rijdt zelf met een Skoda Octavia, maar verkoos daarvoor liefst zeventien jaar lang het merk met de blauwe ovaal.

"Tijdens ophalen viel me de mooie lijn al op, zoals Ford zelf zegt de auto straalt zelfs stilstaand snelheid uit. Eénmaal gezeten in de mooie lederen kuipzetels valt het ruimteaanbod op. Na 17 jaar Ford en 10 maanden en 32000km Skoda voelt de S-Max toch vertrouwd aan. Alles zit daar waar je het verwacht, al behoeft het avi/audio/clima scherm wel even de nodige aandacht voor je ermee weg kunt. Het touchscreen is handig en reageert ook goed op de aanrakingen. Een goede zitpositie is makkelijk in te stellen door de achtvoudige elektrische stoelverstelling en de zetels omsluiten en ondersteunen het lichaam goed, en hetzelfde geldt voor de zichtbaarheid rondom. Het panoramadak geeft een ruimtelijke en lichte indruk. Het is wel even wennen dat de snuit niet zichtbaar is.

Bij het vertrek heb ik even getwijfeld of het wel een diesel was, zowel door het gebrek aan lawaai als de gretigheid waarmee de S-Max vertrekt. Je moet wel genoeg gas geven om niet stil te vallen, vermits de koppeling gevoelig is en het koppel pas vanaf 2000t/min beschikbaar is. Wegligging en stuurdirectheid is prima, zozeer zelfs dat ik soms zelfs de snelheid in de bocht onderschatte. Zelfs met de 18-duims velgen met 235/45 banden is het comfort prima. Het verbruik bij mij lag rond 8.5liter/100km wat ik naar omstandigheden (gewicht/frontaal oppervlak/rijstijl) een mooi cijfer vind. Afwerking zou, zeker gezien de prijs, op sommige punten toch iets beter kunnen. Ik bedoel hiermee het povere afdekzeiltje voor de kofferruimte en het harde plastic thv handschoenkastje. Achterste plaatsen(6en 7) zijn handig voor kleine kinderen maar maken de koffer toch beperkt in hoogte (ik ben verwend met 580 liter in de Octavia Combi). Al bij al ben ik zeer tevreden over deze auto en over het feit dat ik de kans had om deze S-Max gedurende een week te mogen proefrijden."