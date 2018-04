Touch Technology voor Dunlop-banden

Door: REDACTIE

Bandengroep Goodyear-Dunlop heeft voor z'n sportieve merk -Dunlop dus- een nieuwe filosofie ontwikkeld. Die heet ‘Touch Technology' en staat helemaal in het teken van de communicatie tussen de bestuurder en het wegdek. Achter het stuur krijg je informatie over wat het onderstel uitvreet voornamelijk uit drie kanalen: de zetel waarin je zit, het pedalensten en natuurlijk het stuurwiel. Maar alle baangevoel moet uiteraard eerst door de band. Toch mikt Dunlop niet enkel op een betere feedback, het merk wil tegelijk het rijplezier bevorderen. Om z'n doelstellingen te bereiken bedacht het merk een reeks maatregelen.

De bandenwangen (zijkant van de band) en de hiel (waar de band in de velg grijpt) werden stijver. Dat elimineert speling en scherpt het gevoel dus aan. De nieuwste generatie banden van de producent hebben bovendien een vlakker loopvlak. Een groter contactoppervlak -dat er het gevolg van is- zorgt uiteraard voor meer grip, maar zorgt in limietsituaties ook voor een geleidelijker verlies van grip. De bestuurder krijgt met andere woorden eerder het signaal dat hij tegen de grenzen van de adhesie aanhinkt en heeft meer tijd om te reageren. Tot slot deelde Dunlop het loopvlak van de band in 10 verschillende zones in, terwijl 3 zones gebruikelijk zijn. Dat complexere, asymmetrische loopvlak stelt de producent in staat om een fijner, meer gebalanceerd compromis te bereiken.

De eerste drie banden die van de technologie profiteren, komen in april bij ons op de markt. Het gaat om de SP Sport Fastresponse, de SP Sport Maxx GT en de Grantrek Touring. De eerste is een band die onder meer in regenweer een goede bestuurbaarheid moet garanderen. Hij is beschikbaar in 31 maten met een breedte van 185 tot 225. De SP Sport Maxx GT is de eerste Dunlop-band voor echte krachtpatsers (met een zeer hoge snelheidsindex). Hij is er voorlopig in 10 maten waarvan 235/40Z de kleinste en 295/30Z de grootste is. De Grantrek Touring is ontwikkeld voor SUVs en wordt bijvoorbeeld door BMW en Mercedes gemonteerd. Hij valt vooral op omdat deze ‘all-seasons'-band ook geschikt is voor winterse condities (en dus een sneeuwvlokje op kant heeft staan). Beschikbaar in 11 courante maten.