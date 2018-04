Oldtimer Dreamcar in Mechelen

Door: REDACTIE

Dreamcar International is volgens de organisatoren de grootste oldtimerbeurs van het land. Eind april vindt een nieuwe editie plaats die behalve droomwagens als Ferrari's of Porsche ook ‘haalbare dromen' als een Opel Manta B, Fiat of Trabant zal tentoonstellen. Naast de noodzakelijke auto's is er ook ruimte voor autokunst, onderdelen, boeken, tijdschriften en andere documentatie. Dit jaar wordt er rond thema's gewerkt als 50 jaar Fiat 500, 20 jaar Saab Club Belgium, 100 jaar International Harvester vrachtwagens, 5 jaar VW Classics Club...

De 23ste editie van Dreamcar International oldtimerbeurs vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 april 2007 in de Nekkerhal te Mechelen. De deuren zijn geopend van 9.30u tot 18.30u.