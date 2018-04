34 vergeten ontwerpen onder de hamer

Door: REDACTIE

Op 19 juni gaan bij het Britse veilinghuis H&H 34 originele auto-ontwerpen van Fiore onder hamer. Die Britse ontwerper werd als Trevor Frost geboren, maar om zich in de jaren zestig tot tachtig te kunnen concurreren als auto-ontwerper nam hij de naam van z'n Italiaanse moeder aan. Hij had destijds een succesvolle pen en schopte het in de jaren tachtig tot leidinggevende functie in de ontwerpafdeling van Citroën. Daarna verdween hij in de anonimiteit.

De 34 ontwerpen zijn voornamelijk sportieve coupé's, cabrio's en sedan's voor merken als Jaguar, Austin-Healey of Lancia. Ook het reeds vergeten Alvis, Elva of Trident vroeg destijds tekeningen van Fiore. Geen van deze ontwerpen werd destijds realiteit.