Minder nieuwe auto's in april

Uit de inschrijvingscijfers van april 2007, gecommuniceerd door Febiac en het Ministerie van Verkeer, blijkt een daling van 6,7% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. 2006 was evenwel een absoluut recordjaar en met 47.713 nieuw ingeschreven personenvoertuigen scoort afgelopen maand nog steeds uitstekend. De top vijf van de constructeurs bestaat uit Peugeot, Volkswagen, Opel, Citroën en Renault. Deze constructeurs leverden respectievelijk 5.347, 5.000, 4.141, 4.047 en 3.758 stuks af.

De markt van de bedrijfsvoertuigen gaat ten opzichte van 2007 wél in de plus. De categorie tot 3,5 ton met 13,4%. In de tussencategorie tot 16 ton MTM is er een terugval van een half percentje maar daarboven valt een stijging van liefst 41,5% te noteren. Motorfietsen blijven ook nog steeds ongekend populair. Tijdens de eerste vier maanden van het jaar steeg het aantal inschrijvingen met iets meer dan 11%.