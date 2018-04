BMW domineert Engine of the Year

Door: REDACTIE

BMW's nieuwe 3-liter zescilinder in lijn motor met dubbele turbo, die debuteerde in de 335i, is door de jury van International Engine of the Year 2007 uitgeroepen tot motor van het jaar. Het is het derde jaar op rij dat de hoofdvogel door het merk uit München wordt afgeschoten. In het totaal heeft BMW de hand in motoren die liefst 7 van de 12 ereplaatsen in de wacht slepen. Dezelfde zescilinder werd ook nog eens uitgeroepen tot Best New Engine of 2007 en won ook de klasse van 2,5 tot 3,0 liter. Eén categorie lager (van 2,0 tot 2,5 liter) werd de 2,5l zes-in-lijn (uit de 325, 525, X3 en Z4) tot laureaat verkozen. De 5-liter V10 uit de M5 en M6, vorig jaar nog de eindoverwinnaar, was dit maal goed voor klassewinst in de categorie 4l of hoger en werd ook nog eens tot Best Performance Engine gekozen.

Toyota's 1.5l Hybrid Synergy Drive, uit de Prius, is al jaren ongenaakbaar voor de categorie Best Fuel Economy. En in de kleinste klasse is er nog een overwinning voor de Japanse motorgigant. In de categorie -1 liter gaat de overwinning naar de driecilinder die de Aygo, Yaris, Peugeot 107 en Citroën C1 aandrijft. In de klasse tussen 1 en 1,4l is de ereplaats voor VW. De dubbel geblazen 1.4l TSI (Twincharger) wist de jury te bekoren. In de klasse 1.4 tot 1.8l is er winst voor de nieuwe 1.6l turbo die door PSA (Peugeot-Citroën) en BMW werd ontwikkeld en momenteel in de Mini Cooper S en de Peugeot 207 verkrijgbaar is. Een klasse hoger, van 1.8 tot 2.0 liter, is er weer winst voor VW met de 2.0 Turbo uit onder meer de Golf GTI. De enige nog overblijvende klasse is die van 3,0 tot 4,0 liter. Daarin was de eer voor Porsche. Dat overtuigde met z'n 3,6l boxermotor uit de 997 Turbo. Opvallend; geen enkele diesel speelde mee voor de overwinning.