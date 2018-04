Nieuwe prestatieband van Goodyear

Door: REDACTIE

Bandenfabrikant Goodyear rolt een opvolger voor de populaire Eagle F1 -een op prestatie gerichte band- voor. Dat is de Eagle F1 Asymmetric. Zoals de naam aangeeft, beschikt die over een complex asymmetrisch loopvlak. Dat is een techniek die de bandenfabrikanten toelaat een meer gebalanceerd compromis te bereiken. Goodyear zegt dat z'n Eagle F1 Asymmetric vooral in de bochten en bij regenweer een grote vooruitgang realiseert. Dat eerste doordat er een meer gelijkmatig contact is met het wegdek over de volledige breedte van het loopvlak. Het tweede omdat hij voorzien is van een speciale loopvlakcompound. Prestatiebanden zitten overigens sterk in de lift. Sinds 2000 is de verkoop ervan in Europa verdubbeld.