Inschrijvingen mei: -7,4%

Door: REDACTIE

Febiac heeft de inschrijvingscijfers van nieuwe wagens voor afgelopen maand mei bekendgemaakt. Die lagen 7,4% lager dan die van mei tijdens recordjaar 2006. Daarmee is volgens de vakorganisatie de trend bevestigd; al blijft het resultaat nog steeds uitstekend. 46.941 personenwagens werden afgelopen maand aan het wagenpark toegevoegd. Voor het ganse jaar 2007 is Febiac zelfs optimistisch. Het voorspelde begin dit jaar een afzet van 485.000 à 495.000 stuks. Nu mikt de instelling al onomwonden op dat laatste aantal, aan de bovenkant van de initiële prognose. Bij de autoconstructeurs werkt VW zich afgelopen maand op het hoogste schavot. Het diende 5.634 wagens ter inschrijving aan. Haast 1.000 meer dan Peugeot (4.699) op de tweede stek. De plaatsen drie, vier en vijf zijn voor Renault, Citroën en Opel met respectievelijk 4.332, 4.129 en 3.868 stuks.

De markt van de bedrijfswagens zit wel fors in de lift. In de categorie tot 3,5 ton zijn er 20,3% meer ingeschreven, de trucks tussen 3,5 en 16 MTM gaan 21,1% in de plus en de zware voertuigen gaan zelfs 34,7% hoger dan in mei 2006. Ook goed nieuws voor wie z'n boterham in de sector van twee- en driewielers verdient. Ook daarvan werden er 10% meer verkocht.