Goodyear met autoband voor stadsverkeer

Door: REDACTIE

Het lijkt evident dat zeer grote, zware of snelle automobielen speciale eisen aan hun banden stellen. In die niches, veelal lucratief, zijn de meeste grote bandenfabrikanten actief. Dat kleine stadswagentjes een aanslag op het rubber om hun velgen plegen, lijkt minder evident. Toch brengt Goodyear voor die laatste categorie een specifieke band op de weg. Stadsverkeer betekent intensief optrekken, vaak remmen, een grote hoeveelheid manoeuvres en -helaas- ook vaak stilstaan. DuraGrip beschikt onder meer over een speciaal silica rubbermengsel dat er volgens de constructeur voor zorgt dat de band beter presteert. ‘Remmen, loopvlakslijtage, aquaplanning en geluidsproductie kennen een positieve evolutie', zo klinkt het bij Goodyear.