Meer over de Mazda 2

Door: REDACTIE

Tijdens het Salon van Genève stelde Mazda de nieuwe ‘2' voor. Dat model debuteert deze herfst en we hebben inmiddels meer details mee te delen. Mazda breekt met de nieuwe 2 met de trend. In tegenstelling tot de overgrote meerderheid van de nieuwe modellen wordt dit exemplaar in vergelijking met z'n voorganger niet zwaarder en groter, maar juist lichter en korter. De gewichtsbesparing loopt op tot 100kg en de lengte krimpt met 4cm terwijl de wielbasis gelijk blijft met 2,49m. Mazda gooit ook z'n hoekige vorm overboord. De functionele monovolumestructuur van de vorige generatie kon onvoldoende klanten bekoren. Daarom oogt deze 2 vlot, wulps en dynamisch. Hij is wat lager en dat betekent dat op hoofdruimte beknibbeld werd, maar de breedte en zitruimte horen tot de top in z'n segment. Het beschikbare koffervolume zakt niet onder 250l.

Wanneer de Mazda 2 op de markt komt, bestaat het motorenpalet in eerste instantie uit twee benzinemotoren. De instapper is een 1.3l die afhankelijk van de markt 75pk en/of 86pk ontwikkelt. Daarboven vinden we een 103pk sterke 1.5l. Begin 2008 volgt een 1.4l compacte diesel. Beide motorversies zijn bijzonder slank, want ze zetten minder dan één ton op de weegschaal. Dat heeft een positieve weerslag op het verbruik en de emissies. De 1,3l basismotor neemt volgens de constructeur genoegen met 5,4l/100km en stoot per kilometer 129gram CO² uit. Bij de 1.5 wordt dat 5,9l en 140gr/km. De instapper (75pk) sprint naar 100km/u in 14 tellen en haalt 168km/u. Z'n 86pk sterke variant laat respectievelijk 12,9sec en 172km/u opmeten. De 1.5 is maximaal 188km/u snel en rept zich in 10,4 tellen naar 100km/u.

De veiligheidsuitrusting omvat steeds driepuntsgordels en twee frontale airbags. De collectie plofkussens kan aangedikt worden tot maximaal zes stuks. Zijdelingse- en gordijnairbags zijn optioneel, dan wel standaard leverbaar afhankelijk van de uitvoering en motorversie, maar de constructeur gaat nog niet in detail. ABS is uiteraard standaard. Daarnaast belooft Mazda stabiliteitscontrole aan te zullen bieden. Op de topversies wordt dat wellicht standaard terwijl het onderaan het gamma een aan te kruisen optie wordt. De vorige generatie Mazda 2 liep in het Spaanse Valencia van de band, maar Mazda bouwt de nieuweling nu weer in Japan (Hiroshima). Naar verluidt omdat het ontevreden was over de afwerkingsstandaard van de Spaanse productiefaciliteit.