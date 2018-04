Auto op lucht naar België

Door: REDACTIE

In Frankrijk wordt al anderhalf decennium gewerkt aan een auto die rijdt op lucht. Ingenieur Guy Negre, die ervaring opdeed met nieuwe technieken in de Formule 1, heeft het concept inmiddels op punt gesteld en is klaar voor de commercialisering. Om praktische redenen worden de lucht-auto's niet op één plaats gemaakt. MDI (Moteur Development International) dat werd opgericht om de uitvinding ten gelde te maken, verkoopt de licentie. Nadat afnemers werden gevonden in enkele grote andere landen, waaronder India, is er nu ook een licentienemer voor België. Dat is ondernemer Jan Peetermans uit Wommelgem. Hij is alvast optimistisch gestemd en wil een minimaal één fabriek oprichten met een jaarlijkse capaciteit van zo'n 7.500 stuks.

MDI werkte de afgelopen tijd aan verschillende voertuigtypes. Hun meest opvallende kenmerk is uiteraard de krachtbron die loopt op perslucht. Het aanbod kan een schare producten omvatten, van functionele tweezitters met pick-up-allures tot stadstaxi's waarin zeven personen kunnen plaatsnemen. MDI mikt met de luchtauto ook voornamelijk op stedelijk gebruik, hoewel enkele modellen in staat zouden zijn een topsnelheid van 130km/u te halen. MDI biedt immers auto's aan die enkel op perslucht zullen functioneren, zowel als exemplaren die besteld kunnen worden in combinatie met een conventionele krachtbron, wat hen een indrukwekkende autonomie van 2000km moet opleveren. Welke versies eind volgend jaar -dan moet de productie opgestart zijn- ook bij ons in de catalogus komen, is nog onduidelijk.

MDI gebruikte ook voor onderstel en koetswerk vernieuwende technieken. Die worden geleend uit de vliegtuigindustrie en -hoe kan het ook anders- de autosport. De voertuigen worden opgetrokken uit polyester en aluminium en de componenten worden gelast in plaats van gelijmd. Helemaal nieuw zijn die technieken niet, want onder meer nicheconstructeur Lotus maakt ervan gebruik bij de productie van de Elise en Europa S.

De luchtauto's kunnen volgens de eerste gegevens op de markt komen voor de onthutsend lage prijs van € 4.000 tot € 15.000 per stuk. De functioneel vormgegeven modellen zijn voldoende veilig voor een homologatie, maar dat biedt geen enkele garantie voor acceptabele EuroNCAP-scores.