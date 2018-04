Meer nieuwe auto's in juni

Door: REDACTIE

Voor het eerst dit jaar zijn afgelopen maand meer nieuwe wagens ingeschreven dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Juni 2007 was immers goed voor 49.997 nieuwe personenwagens. Daarmee scoort de automarkt ruim 8% beter dan tijdens juni 2006. Het gecumuleerde resultaat voor dit jaar blijft wel nog steeds 5,25% achter bij vorig jaar, wat een recordjaar was. Volkswagen profiteert het meest. Dat bracht afgelopen maand 5.465 nieuwe wagens in het verkeer. Peugeot strandt op 5.144 en Opel op 4.880 terwijl Citroën en Renault met respectievelijk 4.428 en 3.987 stuks de top vijf volmaken.

De bestelwagens deden het de afgelopen maand 29,27% beter en laten over het eerste halfjaar een groei met 11,94% optekenen. De inschrijvingen van vrachtwagens tot 16 ton kennen een stijging in dezelfde orde van grootte. De zware trucks tenslotte laten de eerste 6 maanden een spectaculaire groei met 42,41% optekenen. En ook de motormarkt bloeit: dit jaar werden al 18.279 nieuwe gemotoriseerde twee-, drie- of vierwielers in het verkeer gebracht, 10,31% meer dan in het eerste semester van 2006.