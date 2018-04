Nieuwe TomTom Go propvol snufjes

Door: REDACTIE

Volgende week start TomTom met de verkoop van z'n nieuwe Go. Het gaat om de 520 met regionale kaarten (die in ons land niet wordt aangeboden) en de 720 die meteen in nagenoeg alle Europese landen de weg kent. De nieuweling neemt meteen het slanke design over van de 920, waardoor hij beter in een zak past. Het aanraakgevoelige scherm is voortaan ook 4,3" breed. De kaarten zijn nog steeds afkomstig van het Belgische Tele Atlas, waarop TomTom overigens eind juli een overnamebod deed.

Toch staat de nieuwe Go 720 vooral bol van de nieuwe vondsten. Zo bevat het grondplan in veel steden een afdruk van de gebouwen die er staan. Dat helpt gevoelig bij de oriëntatie in de stad. Het is eveneens een eerste stap in de richting van een realistische weergave van de gebouwen. Het is slechts een kwestie van tijd eer dat er komt. De Bluetooth-telefoonfunctie is verbeterd. Het is voortaan mogelijk door elkaar te praten en de filtering is nog nauwkeuriger. TomTom biedt de mogelijkheid om je via de GPRS van een gekoppelde telefoon te abonneren op verkeersinformatie. Hetzelfde gebeurt eigenlijk ook via een TMC-antenne. Dat is evenwel gratis en wellicht dat het bedrijf daarom de antenne niet inbouwde. Het levert nog steeds een aparte set die met een zuignapje tegen de voorruit gemonteerd dient te worden. Spraakherkenning kan ingeschakeld worden voor het ingeven van straat- en stadsnamen. Dan hoef je nauwelijks nog het scherm te beroeren, maar tijdens onze eerste kennismaking bleek de TomTom zelden een goede luisteraar te zijn. Het nut ervan is dus eerder beperkt. TomTom introduceert ook Map Share. Met dat systeem kunnen gebruikers zelf fouten corrigeren op de kaarten en die met elkaar delen via het softwarepakket en de bijhorende computerkoppeling. TomTom heeft dan wel reeds 10 miljoen geregistreerde gebruikers, toch geloven we niet in het systeem. Aanpassingen zijn immers omslachtig, tijdrovend en er rijzen vraagtekens over de betrouwbaarheid. De medewerkers van TomTom zijn echter bijzonder opgetogen over hun vondst.

TomTom trekt de kaart van de veiligheid. In de menu's zijn voortaan zelfs EHBO-richtlijnen te vinden. De snelste weg naar het dichtstbijzijnde hospitaal of dokter zijn snel te vinden en zo mogelijk nog handiger vinden we de ‘waar ben ik'-knop. Dan hoef je niet op zoek naar aanwijzingen als je de hulpdiensten belt. Toch werd ook de ontspanning niet uit het oog verloren. Je kon al leuke stemmen en typetjes downloaden ter vervanging van de originele stembegeleiding (veelal tegen betaling), maar nu kan je ze ook vervangen. Door de stem van je kinderen bijvoorbeeld. En dat kost niets. Nog zo'n hebbeding vinden we de ingebouwde FM-transmitter. Daarmee kan je de MP3's, en uiteraard ook de instructies, beluisteren via het audiosysteem van je auto. Een goede zaak, want muziek is via het ingebouwde luidsprekertje bij geen enkel navigatiesysteem om aan te horen. FM-transmitters waren overigens verboden in België, maar sinds kort mag het wel.