Automarkt stevent af op topjaar

Door: REDACTIE

De Belgische automarkt is aan alweer een uitstekend jaar bezig. 2006 was een absoluut recordjaar, maar ook 2007 zal zich op een comfortabele plaats in de geschiedenisboeken nestelen. In augustus klommen de inschrijvingscijfers nog maar eens 2,6% hoger. Het jaarresultaat scoort nog slechts 3% onder de gecumuleerde resultaten van de eerste 8 maanden van vorig jaar. Momenteel bedraagt de achterstand ten opzichte van recordjaar 2006 nog slechts 12.000 wagens. Vakorganisatie Febiac handhaaft daarom z'n doelstelling; het mikt op 510.000 nieuw ingeschreven personenwagens dit jaar.

Van de 33.882 nieuw ingeschreven personenwagens in augustus, droegen er 3.790 een VW-logo. Citroën nestelt zich op 2 met 3.564 stuks, gevolgd door Opel met 3.419 exemplaren. Peugeot en Renault maken de top 5 compleet met respectievelijk 3.202 en 2.208 stuks.

Bij de lichte bedrijfswagens blijft de stijging ronduit spectaculair. De markt sloot afgelopen maand een kwart hoger dan tijdens augustus 2006. En ook bij de vrachtwagens tussen 3,5 en 16 ton MTM en bij de zware voertuigen is er een groei van respectievelijk 3% en 7,4%. De markt van zware voertuigen ligt voor de voorbije 8 maanden samen liefst een derde boven de cijfers van vorig jaar! Aanhoudend sterke cijfers ook voor de motorfietsen, die de voorbije maand 16,5% meer inschrijvingen lieten optekenen. De globale groei van dit segment bedraagt dit jaar al bijna 10%.