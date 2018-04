Officieel: de nieuwe Mazda 6

Door: REDACTIE

In 2006 luidde de Mazda 6 het begin van de zoom-zoom-filosofie van het merk in. Meer dynamische modellen, verfijnd om mee te rijden en met een moderne uitstraling. Inmiddels is de zoom-zoom-filosofie geëvolueerd, zegt men bij Mazda. Dat was de recent voorgestelde Mazda 2 aan te zien, en nu deze nieuwe 6. Hoewel de grote Mazda nog eens 65mm langer, 5mm hoger en 15mm breder werd, zet hij niet meer gewicht op de weegschaal dan z'n voorganger. Mazda belooft in één adem meer binnenruimte en één van de grootste kofferopeningen in het segment. Bovendien is de achterbank voortaan met één enkele hendel geheel neerklapbaar. Dat systeem werd op de 5 voorgesteld. Ook de kwaliteit werd van naderbij bekeken, wat resulteerde in sterk verkleinde koetswerknaden aan de buitenzijde en materialen van hogere kwaliteit in het interieur.

Om de rijeigenschappen naar een hoger plan te tillen, werd het chassis hertekend. Het krijgt nu een nieuwe zespuntsbevestiging voor de voorophanging met dubbele driehoeken en de stuurbekrachtiging geschiedt voortaan elektrisch. Het motorgamma evolueert eveneens mee. Uit de vroegere 2.3l grote viercilinder benzinemotor werd een nieuwe 2.5l ontwikkeld. Goed voor 170pk en 10% meer vermogen bij lage en gemiddelde motorsnelheden. Daarnaast zijn een 1.8l en 2.0l benzine en een 2.0 turbodiesel verkrijgbaar. Die werden overgenomen van de vorige 6.

De veiligheidsuitrusting wordt opgewaardeerd. Zes airbags zijn standaard net als ABS, stabiliteitscontrole, tractiecontrole en noodremhulp. Mazda biedt ook voor het eerst meedraaiende koplampen aan en monteert een actieve hoofdsteun.