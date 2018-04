Mondeo, Tiguan en i30 tot schroot

Door: REDACTIE

De Europese crashtestorganisatie heeft drie nieuwe volumemodellen tot schroot herleid. Het gaat om de Ford Mondeo, de nieuwe VW Tiguan en de Hyundai i30. Deze laatste verrast alvast door niet de volledige vijf-sterren-score in de wacht te slepen. Tweelingmodel Kia Cee'd wist voor de bescherming van (volwassen) inzittenden vooraan wél de maximale score in de wacht te slepen. Het risico op letsel aan de knieën is, onder meer door de vormgeving van het dashboard, te hoog. De bescherming van kinderen achterin werd met een puike drie sterren beoordeeld en de i30 scoorde ook nog twee sterren op het onderdeel voetgangerbescherming.

De Mondeo beschikt over een stuurkolom die zich bij een frontale impact van de bestuurder wegtrekt en verhindert middels een knie-airbag het contact tussen het lichaam en onderste delen van het dashboard. De Mondeo scoort dan ook uitstekend en mag vijf sterren onder z'n naam schrijven. Z'n totale score levert hem zelfs de tweede plaats in z'n segment op. Kinderen op de achterbank genieten nog steeds van vier sterren veiligheid en bij een impact met een voetganger worden die z'n overlevingskansen met twee sterren ingeschat.

De Tiguan kan eveneens met vijf sterren uitpakken. Uit de test blijkt nog een klein risico op verwonding van de knieën van de bestuurder, maar de VW haalt de absolute maximumscore voor de zijdelingse impact. De veiligheid van kinderen wordt op vier sterren gewaardeerd en de voetgangerveiligheid op twee sterren. Net als de Mondeo is de Tiguan daarmee de op één na beste in z'n klasse.

Tot slot nog even melden dat ook de personenwagenversie van de VW Caddy de test onderging. Het model scoorde vier, drie en twee sterren voor respectievelijk de bescherming van volwassenen, kinderen en voetgangers.