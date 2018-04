Belgische automarkt blijft groeien

Door: REDACTIE

Uit de inschrijvingscijfers van afgelopen maand september blijkt dat de Belgische automarkt blijft stijgen. Febiac en de Federale Overheidsdienst Verkeer registreerden 36.611 nieuwe ingeschreven voertuigen. Dat is 4,6% meer dan tijdens recordjaar 2006. Over de totale periode slinkt de achterstand van 2007 tot amper 2,4%. De top vijf van september wordt aangevoerd door Volkswagen, dat 4.567 registraties achter z'n naam schreef. Opel staat op twee met 3.802 stuks en Peugeot staat op het laagste ereschavot met 3.274 stuks. Citroën grijpt net naast de ereplaatsen met 3.126 voertuigen. Voor het eerst sinds lange tijd werkt Ford zich ten voordele van Renault in de top vijf. Het wist 2.735 nieuwe wagens in het verkeer te brengen.

En het zijn niet alleen de personenwagens die goed boeren. De lichte bedrijfsvoertuigen gaan er met 2,7% op vooruit (totale groei voor 2007 van 13,7%) en de vrachtwagens van 3,5 tot 16 ton MTM gaan er 1,9% op vooruit (8,9% totale stijging). Enkel de zware voertuigen boeren achteruit, met 22,5% die te wijten is aan de uitzonderlijke inschrijvingsgolf in september van vorig jaar. Vanaf 1 oktober 2006 werd de Euro 4-norm immers verplicht en veel bedrijven hebben toen nog snel een hoop Euro III-voertuigen geregistreerd. Toch liggen de cijfers van de truckmarkt, gecumuleerd voor het ganse jaar 2007, nog steeds 23% boven die van verleden jaar.

Ondanks een kwakkelzomer, zit motorrijden ook nog steeds in de lift. In september werd een stijging van 1,9% opgetekend, terwijl de voorbije negen maanden samen een positieve evolutie van 9,2% merkbaar is.