3 nieuwe Blaupunkt-navigators

Door: BV

Bosch-dochter Blaupunkt komt volgende maand met drie nieuwe navigatiesystemen op de markt. Het bedrijf wil zich met het offensief vergewissen van een sterke eindejaarsverkoop want navigatietoestellen zullen net als vorig jaar hoog scoren in de eindejaarslijstjes!

Blaupunkt heeft hard gewerkt aan een vereenvoudiging van de menustructuur van de nieuwe producten. De Lucca 5.3 toont je in gans Europa (40 landen) de weg op een 4,3" groot scherm in 16:9-formaat. Daarnaast biedt het model veel mogelijkheden om de gebruiker te verwennen. Je kan MP3's, wma en wmv-bestanden afspelen bijvoorbeeld. De Lucca 5.3 komt met een prijskaartje van € 450.

Voor een adviesprijs van € 300 biedt Blaupunkt de Lucca 3.5 aan. Ook die vind de weg in gans Europa. Die heeft het gros van de functies van bovenstaand model, maar moet het met een kleiner en meer conventioneel scherm stellen. Een ingebouwde TMC-ontvanger speelt steeds verkeersinformatie door, ook wanneer de navigatie niet actief is.

Het derde toestel is een vreemde eend in de bijt. De Lucca 3.5 Edition is -zoals de type-aanduiding doet vermoeden- een speciale uitvoering van de 3.5. De functies zijn dan ook nagenoeg identiek. De Edition onderscheidt zich vooral door z'n trendy, ronde vorm. Daaraan hangt wel een prijskaartje want het toestelletjes kost € 50 meer dan de gewone Lucca 3.5.