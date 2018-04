Hyundai onthult opvolger Atos

Door: BV

Hyundai heeft in New Delhi de nieuwe Hyundai i10 onthuld. Dat wordt ook bij ons de opvolger voor de Atos. De locatie van de onthulling is niet toevallig in India, want daar staat de enige fabriek die het model zal produceren. Na de recent gelanceerde i30, is de i10 het tweede model dat Hyundai's nieuwe naamgeving gebruikt. De ‘10' duidt op de positie binnen het gamma, terwijl de Koreanen de ‘i' vereenzelvigen met intelligent, innovatief en inspirerend. Bij ons debuteert de i10 op het Autosalon van Brussel in januari. Dan wil de importeur ook het prijskaartje bekendmaken.

De i10 wordt een stuk groter dan de Atos die hij vervangt. Met een lengte van 3,56m hoort hij tot de grootste in het instapsegment en zijn wielbasis van 2,38m is volgens de constructeur zelfs de langste van alle vijfdeursmodellen in dat marktdeel. De constructeur heeft het gemunt op de Fiat Panda, Suzuki Splash, Toyota Aygo, Kia Picanto enz...

Hyundai zal bij de lancering een 66pk sterke 1.1l viercilinder benzinemotor aanbieden. Die wordt gekoppeld aan een vijfversnellingsbak, maar is optioneel ook combineerbaar met een viertrapsautomaat. Een ultracompacte 1.1l driecilinder dieselmotor met 4 kleppen per cilinder en common-rail directe injectie is, net als bij de Picanto van zustermerk Kia, de troefkaart van het model. De twaalfklepper levert 75pk en neemt genoegen met 4,3l diesel per 100km. Z'n uitstoot blijft daardoor ook onder de 115gr/km-grens. Met deze motor is het model niettemin tot een top van 163km/u in staat.

Hyundai kent nog geen uitrustingsdetails, maar de importeur belooft een riant pakket. De i10 kan onder meer voorzien worden van 4 airbags, ABS, ESP, gordelspanners, centrale deurvergrendeling, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, mistlichten en airco.