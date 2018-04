Autosector flirt met recordcijfers

Door: BV

In ons land werden afgelopen maand in totaal 46.150 nieuwe voertuigen in het verkeer gebracht. Dat cijfer is liefst 11,2% hoger dan dat van vorig jaar. Door die forse inhaalbeweging zijn de gecumuleerde cijfers van de eerste 10 maanden van het jaar slechts 1,2% lager dan die van 2006. En dat was een absoluut recordjaar. Als de stijging zich doorzet is het niet uitgesloten dat het record sneuvelt. Vakorganisatie Febiac ziet door deze cijfers z'n stelling gestaafd dat de Belg z'n auto echt nodig heeft. De organisatie benadrukt het belang van het onder controle houden van de brandstofprijzen en het uitwerken van een goede mobiliteit.

Afgelopen maand oktober was Volkswagen eens te meer de meest succesvolle autobouwer. Het merk wist 5.070 wagens aan de man te brengen. Het wordt op de hielen gezeten door Citroën met 4.620 stuks. De derde plaats was voor Opel met 4.357 exemplaren, maar ook Peugeot en Renault zitten met respectievelijke 284 en 130 wagens boven de 4.000-drempel.

Ook de andere voertuigsegmenten boeren nog steeds goed. Bij de lichte bedrijfsvoertuigen bedraagt de toename 18,3%. Bij de zware bedrijfsvoertuigen groeide de klasse van 3,5 tot 16 ton MTM met 12,1% en werden zelfs 20,3% meer voertuigen van meer dan 16 ton MTM in het verkeer gebracht. En bij de tweewielers eenzelfde trend. De inschrijvingen van nieuwe motorfietsen klommen 8,9% hoger.