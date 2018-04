Nieuwe Hyundai H-1 People achtzitter

Door: REDACTIE

Hyundai heeft zopas de opvolger van de Satellite voorgesteld. Deze achtzitter biedt enorm veel ruimte en is royaal uitgerust. Naar jonge Hyundai-gewoonte (cfr. i30) is ESP standaard op alle versies. De H-1 People heeft twee zijdelingse schuifdeuren. Achter de twee voorzetels vindt men twee rijen van drie zetels.De middelste rij kan worden verschoven en kan, zoals de achterbank, in twee delen worden neergeklapt. Van alle zitplaatsen kunnen de rugleuningen worden versteld.

De H-1 People wordt vooruit gebracht door een nieuwe 2.5l viercilinder diesel met variabele turbogeometrie. Goed voor 163 pk en een koppel van 392 Nm. Dat bezorgt de People uitstekende prestaties zoals de 183 km/u topsnelheid, een acceleratietijd van 0 tot 100 km/u in 14,5 seconden en een gemiddeld verbruik van 7,2 l/100 km. De bestelwagenversies zijn iets lager en kunnen eveneens worden geleverd in verschillende zetelaccommodaties nl. 2,3,5 of 6 plaatsen. Beide modellen worden vanaf januari op het Autosalon van Brussel gelanceerd.