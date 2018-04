Nieuwe winterband van Yokohama

Door: BV

Met de eerste winterprik in het vooruitzicht, stijgt de aandacht voor winterbanden weer. De bandensector probeert die al jaren, met stijgend succes, ook in België aan de man te brengen. Terecht, want bij een temperatuur van 7° en lager zijn die banden merkbaar efficiënter. Dat is reeds het geval op een droog wegdek, vooral omdat de banden door het gebruik van een meer elastische rubbermengeling langer soepel blijven. Worden de omstandigheden slechter, bij regen, ijzel of sneeuw, dan wordt het verschil nog groter. Bandenfabrikant Yokohama introduceert deze winter z'n nieuwe winterband W.DRIVE, die helemaal bovenaan het wintergamma van het merk plaatsneemt. De band maakt gebruik van een nieuwe rubbersamenstelling en een nieuw loopvlak dat in verschillende zones is ingedeeld. Op die manier wordt een beter compromis bekomen en kan men verschillende functies, bijvoorbeeld het afvoeren van water of flexibele rubberblokken die voorkomen dat sneeuw of ijs zich op de band vastzetten, nauwkeuriger met elkaar combineren. Om het nut ervan nog eens te onderstrepen, werd een demonstratie verzorgd in Snowvalley te Peer.

Yokohama liet enkele identieke Seat Altea Freetracks, met vierwielaandrijving dus, aanrukken. Een exemplaar opzomerrubber en eentje die voorzien was van de nieuwe winterband van het merk. Het was de bedoeling beide exemplaren op helling van de skipiste aan een vergelijk te onderwerpen, maar dat ging niet helemaal door. Terwijl de Altea Freetrack met W.DRIVE zich omhoogploegde op de tot 22° steile helling (gefaseerd, met een minimale hellingshoek van 15°), kwam het exemplaar met zomerbanden ondanks verdienstelijke pogingen van de integraalaandrijving niet eens uit de startblokken. Zelfs de slalom in de afdaling bleek met het winterrubber amper een uitdaging. Als klap op de vuurpijl kroop ook nog eens een voorwielaangedreven Leon met winterschoeisel doodleuk de piste op. Als demonstratie kan dat tellen.