Chevrolet Beat gaat in productie

Door: BV

B

egin dit jaar presenteerde Chevrolet drie olijke concept cars. Met de drieling Beat, Groove en Trax, allen kleine stedelingen, maar duidelijk verschillend van stijl, polste Chevrolet naar de smaak van het grote publiek. Er werd een speciale website in het leven geroepen waarop de mensen hun stem konden uitbrengen. En dat is wat bij twee miljoen mensen deden.

Het resultaat toont een duidelijke voorliefde voor de Beat. Die wist liefst 47% van de stemmen achter z'n naam te schrijven. De Groove deede het evenmin slecht met 38% en de Trax was de minst geslaagde creatie. Die viel bij amper 15% van de stemmers in de smaak.

Chevrolet gaat de Beat nu doorontwikkelen tot een productiemodel. En daar is haast bij. De productieversie, die uiteraard een stuk braver wordt dan de variant die op het Salon in de kijker stond, hoort in 2009 op de markt te verschijnen.