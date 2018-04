2007 goed jaar voor stabiliteitscontrole

Door: BV

Stabiliteitscontrole kent de laatste jaren een opmerkelijke evolutie. En in 2007 is de elektronische waakhond, die u kent onder noemers als ESP, ESC, VDC, PSM, enzovoorts... verder doorgestoten.

Tot juni 2007 waren 47% van alle nieuw geregistreerde wagens voorzien van stabiliteitscontrole. In 2006 was dat nog 47 percent. De fabrikanten van de elektronische rijhulp, waaronder Bosch, ijveren inmiddels voor een nog groter aandeel. Ze worden daarin gesteund door tal van studies. De universiteit van Keulen becijferde dat er elk jaar 4.000 levens gered kunnen worden als alle wagens over stabiliteitscontrole zouden beschikken. In dat geval zou het aantal gewonden zelfs met 100.000 dalen. Het lobbywerk van de fabrikanten leverde eerder dit jaar een oproep op van de Europese unie. Die wil dat ESP standaard wordt op zoveel mogelijk wagens. In de VS hebben de fabrikanten hun huiswerk beter gemaakt. Daar is de veiligheidsvoorziening vanaf 2011 verplicht op alle nieuwe wagens met een gewicht van minder dan 4,5 ton.