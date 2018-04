Door: BV

r passeert nogal wat in de categorie ‘volstrekt onzinnige accessoires', maar deze is toch leuk. Je kan voor geen geld perfect antwoorden op de roep om groenere transportmiddelen. Het bedrijfje ‘gras on the dash' levert -inderdaad- voor niet eens € 20 gras om je dashboard mee op te sieren. Het gaat om een bloempotje met een voorruitbevestiging. Naar verluid kan het ook andere plantjes bevatten, maar dat is niet bevestigd.