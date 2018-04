Autoverkoop België: de records sneuvelen

Door: BV

Afgelopen novembermaand werden de uitstekende cijfers van recordjaar 2006 nog maar eens scherper gesteld. Er werden 4,8% meer nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Omdat 2007 in tegenstelling tot 2006 de impuls van een volwaardig autosalon moest missen, blijven de gecumuleerde cijfers voor het ganse jaar nog achter bij 2006. Dat was met 526.141 inschrijvingen het beste jaar ooit, vooral omdat het sterk werd ingezet. Toch is de achterstand geslonken tot amper 1%. De kans dat het record sneuvelt is zeer groot, maar vakorganisatie Febiac blijft voorzichtig. Het komende Auto- en Motosalon doet de klant immers vaak even wachten op ‘salonvoorwaarden'. De kaap van een half miljoen voertuigen werd de afgelopen dagen gerond, en daarmee is 2007 alvast een uitzonderlijk jaar voor de Belgische automobielsector.

Volkswagen wist andermaal het ereschavot te bestijgen. Afgelopen maand werden 4.104 modellen ingeschreven. Renault tekende voor 3.803 exemplaren terwijl Citroën strandde op 3.718 stuks. Peugeot en Opel kapen de eervolle vermeldingen weg met 3.438 en 3.161 inschrijvingen.

In de andere categorieën zijn de records al gesneuveld. Bij de lichte vrachtvoertuigen overstijgt het cijfer na 11 maanden al dat van recordjaar 2006 (62.072 inschrijvingen dit jaar tegen 59.593 afgelopen jaar). Hetzelfde scenario bij de tweewielers waar het cijfer van 28.959 al merkbaar hoger ligt dan dat van vorig jaar (27.269). En als er deze maand nog 7 zware bedrijfsvoertuigen ingeschreven worden, ligt ook dat record aan diggelen.