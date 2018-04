Chevrolet in de weer met Volt

Door: BV

Begin dit jaar pakte Chevrolet uit met de Volt. Een auto waarvan het merk beweerde dat hij tankstops overbodig maakt. Of tenminste, zou maken, wanneer het studiemodel omgewerkt was tot een productieversie. General Motors is daarmee druk doende. Dat moet deze zopas onthulde afbeelding duidelijk maken. Daarop is niet meer de neus van eerder dit jaar getoonde model te zien. Deze gelaatstrekken zijn in de windtunnel geoptimaliseerd. Wellicht krijgen we volgende maand een showexemplaar te zien, op de NAIAS in Detroit.

De Volt die eerder dit jaar voor het voetlicht werd gereden, beschikte over vier zitplaatsen en een coupé-achtige koets. Onder de kap, een 1.3l benzinemotor die aan een constant toerental draaide, met als enige nut de elektromotor van stroom te voorzien. De Lithium-ion-batterijen vielen ook aan het stopcontact op te laden. In het eerste geval neemt de Volt, aldus GM, genoegen met 4,7l/100km. In het tweede geval zou GM's elektromobiel slechts 1,6l/100km vragen.