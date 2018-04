Bromfietser vaak onterecht bekeurd

Door: BV

Federmoto, de vakorganisatie van de motorsector, roept op tot voorzichtheid bij snelheidscontroles op motor- of bromfietsen. De organisatie kon de hand leggen op een rapport van Stork Intermes nv (marktleider in de BENELUX voor het kalibreren, testen en certificeren van meetapparaten) waaruit blijkt dat de door de politie gebruikte meetmethode onbetrouwbaar is. Overigens mag uit het communiqué niet blijken dat Federauto het opdrijven van brommers en motorfietsen goedkeurt. Daar wil de organisatie niet van weten.

Bromfietsen klasse A mogen de maximumsnelheid van 25 km/uur niet overschrijden en bromfietsen klasse B zijn beperkt tot 45 km/uur. De wegcode spreekt over de snelheid die de bromfiets daadwerkelijk haalt op een horizontale weg. De aan de hand van een rollentestbank uitgevoerde meting geeft enkel een "theoretische snelheid" en niet de werkelijke snelheid die de bromfiets kan bereiken. De rollentestbank houdt immers geen rekening met factoren zoals de luchtweerstand, tegenwind, de houding van de bestuurder, de staat van het wegdek enz. In de praktijk werden er verschillen tot meer dan 20 km/uur vastgesteld tussen de opgemeten theoretische snelheid en de werkelijke maximumsnelheid die een bromfiets kan bereiken op de openbare weg. De studie van Stork Intermes heeft aangetoond dat het bijna onmogelijk is dat een testbank de werkelijke snelheid kan bepalen die een bromfiets kan bereiken die aan de test onderworpen werd.

De verkregen meting evenals de omstandigheden waarin de test moet plaatsvinden zijn dus onbetrouwbaar. Volgens de wettelijke metrologie dient de meetnauwkeurigheid 99,8 % te bedragen. Een rollentestbank voldoet niet aan deze eenvoudige vereiste. De meting moet bovendien uitgevoerd worden met perfect geijkt materiaal. Volgens Stork Intermes beschikken de gebruikte apparaten niet over de vereiste kalibratietesten om deze ijking te waarborgen.

Wetenschappelijk gezien is de rollentestbank enkel geschikt om het vermogen van een bromfiets te meten. Het vermogen van een bromfiets is echter volledig onafhankelijk van de snelheid die deze bromfiets in de praktijk kan halen. Sommige buitenlandse autoriteiten registreren het vermogen met behulp van een rollentestbank en herleiden het tot een maximumsnelheid. Volgens Stork Intermes is deze praktijk nergens op gebaseerd.

