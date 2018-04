Smera: compact stedelijk transport

Door: BV

Extra stadstaxen, parkeerproblemen, emissienormen, uit de pan swingende brandstofprijzen en files: het leven is hard voor de automobiel met verbrandingsmotor. Een kleine elektrische stadsrakker lijkt een gelukkiger leven beschoren. Op het Autosalon van Genève stonden verschillende oplossingen voor bovenstaande problemen te blinken. Eén van de meer originele was deze Lumeneo Smera. Het transportmiddels is amper 80cm breed maar biedt plaats aan één persoon en z'n bagage. Het ding belooft door z'n compacte afmetingen (hij is ook amper 2,4m lang) bijzonder wendbaar te zijn. Het stedelijke milieu is z'n jachtterrein.

De vierwieler is niet eens onsportief. Het Franse product gaat van 0 tot 100km/u in 8 tellen (!) en is tot een top van 130km/u in staat. En dat allemaal dankzij twee elektromotoren met elk 20pk. Ze worden gevoed door een batterij die je gewoon op het stopcontact aansluit. Enkele uren volstaan om ze geheel op te laden. Dan bedraagt de autonomie 150km, als je tenminste niet steeds het onderste uit de kan wil. Anders is de fut er al na 100km uit, maar in de stad is dat nog steeds een hele afstand.

Het bedrijf wil z'n project commercialiseren in 2009 in Frankrijk en het VK. Daarna moeten andere landen volgen. Onderhoud en levering belooft ook een origineel gegeven te worden. De Smera zal gewoon in de winkel verkocht worden. Het model wordt door Smera afgeleverd. Het onderhoud zal via een mobiel atelier gebeuren bij de eigenaar thuis. Benieuwd wat ervan komt...