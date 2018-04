Chinese SUV met V12

Door: BV

China heeft uiteraard een grote behoefte naar basismobiliteit, maar het land kent ook een nieuwe klasse superrijken. En misschien hebben die zin in een exclusief vervoersmiddel van eigen bodem. Hongqi, een merk van FAW of First Automotive Works, denkt alvast van wel. Het werkt onder meer aan een Rolls-Royce concurrent en toont op dit ogenblik in peking deze SUV. Beiden worden door een 400pk en 550Nm sterke twaalfcilinder met zes liter zuigerverplaatsing aangedreven. Officieel is het nog een concept car, maar de Chinesen zijn vastbesloten het model -en dus ook het luxemerk- door te ontwikkelen. Wordt vervolgd. In China tenminste. Met de almaar strenger wordende Europese CO2-wetgeving is het onwaarschijnlijk dat dit model ooit bij ons op de weg komt.

