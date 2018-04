Studenten starten 'groen' verhuurbedrijf

Door: BV

Drie Belgische studenten economie denken een gat in de markt te hebben gevonden. Niels Vanden Buverie, Thomas Deman en Roeland Delrue hebben samen immers een bedrijfje -Ecorental- opgericht dat zich vanaf heden zal bezighouden met de verhuur van ecologisch verantwoorde voertuigen. De vloot voertuigen omvat nagenoeg elke ecologisch verantwoorde mini die op dit ogenblik bij ons op de markt verkrijgbaar is. Denk maar aan de Seat Ibiza Ecomotive, Daihatsu Cuore, Fiat 500 en Mini Cooper D. De Daihatsu is met een dagprijs van € 25 de goedkoopste.

Er staat met de Opel Combo ook een ‘groene' besteller in het programma. En de kers op de taart is de Opel Zafira die aardgas door de cilinders jaagt. Die stoot daardoor 80% minder schadelijke stoffen uit dan een vergelijkbare versie met een benzine- of dieselcentrale en is nergens anders te huur. Dat de catalogus ook grotere, minder groene modellen, bestelwagens, ladderliften en zelfs vrachtwagens bevat zal wel te maken hebben met de link met Delrue Rent Services (de appel valt niet ver van de boom) dat natuurlijk een graantje wil meepikken van de aandacht die dit initiatief krijgt. En kijk, dat is bij deze dan nog gelukt ook.

