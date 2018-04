Honda Hot Wheels

Door: BV

De Hot Wheels speelgoedautootjes van fabrikant Mattel zijn inmiddels al veertig jaar op de markt. En ze zijn een begrip. Dat mag blijken uit de reacties van de constructeur op de vraag van Mattel om ter gelegenheid van die verjaardag een speciaal model te ontwikkelen. Lotus ging er eerder al op in (te vinden in het Auto55-archief) en dit is het antwoord van Honda. Een H-vormige bolide die een flinke dosis fantasie paart met verwijzingen uit Honda's F1-verleden.

De Hot Wheels bestaat uit twee kokers waarin telkens één persoon (bestuurder of passagier dus) kunnen plaatsnemen. Ertussen ligt een V10, zoals in de koningsklasse uit de autosport. En omdat dit natuurlijk maar speelgoed is, kon Honda flink overdrijven met de specificaties. Het blok zou immers een inhoud van 20 liter hebben. Het miniatuurtje is binnenkort te koop, als eerste van een speciale verjaardagsserie. Maar een model op ware grootte, dat zou pas écht indrukwekkend zijn.

