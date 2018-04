Nieuwe Seat Ibiza - de prijzen

Door: BV

Eind mei introduceert Seat de nieuwe Ibiza op de Belgische markt. De prijzen van de nieuwe telg zijn zopas bekendgemaakt. Het aanbod bestaat uit zes motorversies, evenredig verdeeld over benzines en diesels, en drie uitrustingsniveaus. In opgaande lijn zijn dat Reference, Stylance en Sport. De instapper wordt de 70pk sterke 1.2l benzine. Die kost € 11.990. Erboven vinden we een 85pk sterke 1.4 16v dei vanaf € 12.690 leverbaar is. Een 1.6 16v met 105pk kost minstens € 15.090, maar is enkel als Sport verkrijgbaar.

Bij de benzines kiest Seat voor een uitgedund aanbod, door niet elke motor met de drie beschikbare uitrustingsopties aan te bieden. Voor de dieselversies geldt die beperking niet. Daarvan staan steeds drie versies in de catalogus. De vanafprijs voor de 80pk sterke 1.4 TDI is € 14.290. De 1.9 TDI met 90pk kost minstens € 14.890. En de 105pk-versie van hetzelfde blok moet Seat minstens € 15.490 opleveren.

