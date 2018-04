Belgische automarkt gaat 30% hoger

Door: BV

In maart kende de Belgische automarkt een klein dipje. Iets wat door Febiac wordt toegeschreven aan het hoge aantal verlofdagen in die maand. Als er niet gewerkt wordt, kunnen er immers geen auto's ingeschreven worden. In april maakt de sector alles echter weer goed. Voorbije maand werden 61.703 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is heel exact 29,3% meer dan in april vorig jaar. De gecumuleerde cijfers voor de eerste vier maanden pieken nu 9,5% boven die van afgelopen jaar. Renault lijkt het meest te kunnen profiteren van de groeispurt van afgelopen maand. Het merk leverde 6.476 auto's uit en staat daarmee voor het eerst sinds lange tijd bovenaan de tabellen. VW volgt op de tweede stek met 6.211 voertuigen. En Opel tikt af op 5.971. Citroën en Peugeot maken de top vijf compleet met respectievelijk 5.863 en 5.142 stuks.

Dezelfde positieve klanken zijn te horen in de markt met de bedrijfsvoertuigen. De lichte exemplaren gaan 14,7% boven de cijfers van 2007. Bij de vrachtwagens tot 16 ton is er verbetering merkbaar en in de categorie van de zwaarste wegmachines bedraagt de stijging tegenover dezelfde maand in 2007 zo maar eventjes 32%. De motorfietsen zijn een heel klein beetje van hun elan kwijt. Vorig jaar noteerde de sector recordverkopen. Ditmaal is er een terugval van 1,2%, al zou het weer daar nog voor iets kunnen tussenzitten.