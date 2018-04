Exclusieve terugroepacties

Door: BV

Of hoe noem je anders terugroepacties van exclusieve auto's? En deze week moeten er liefst twee behoorlijk dure automobielen terug naar de dealer. Eerder deze week moest Bentley alles terugroepen dat Continental heet en dat is, op een handvol Arnages na, zowat alles dat de fabriek de afgelopen jaren heeft verlaten. De boosdoener was de mogelijkheid op vroegtijdige corrosie van de afsluiting van de brandstoffilter. Iets wat een lekje kan veroorzaken en we weten allemaal waar lekkende benzine toe kan leiden.

En vandaag maakte Ferrari bekend dat de Ferrari 612 Scaglietti met gerobotiseerde F1-versnellingsbak van de bouwjaren 2005, 2006 en 2007 bij de dealer langsmoeten. Er is één en ander mis met de bliksemsnelle schakeldoos van het model. Als die warm wordt, houdt een sensor het voor bekeken en dat betekent de facto dat je Ferrari voor- noch achteruit gaat. Er zijn in het totaal 366 onfortuinlijke Ferrari-eigenaars.