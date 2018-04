Mazda SUV voor Moskou

Door: BV

at Rusland aan belang wint, dankzij z'n immense groeipotentieel, is duidelijk. Mazda zal op het Autosalon van Moskou dan ook een nieuwe crossover voorstellen die is ontworpen met de Russische consument in het achterhoofd. Het merk heeft de eerste schetsen vrijgegeven van een nieuwe concept car -een hoog op poten staande coupé- die er eind augustus op het autosalon debuteert. Het studiemodel is vormgegeven volgens de Nagare-onwerpfilosofie die z'n inspiratie put uit elementen uit het milieu. Die past in wat inmiddels een hele rij studiemodellen is; Nagare, Ryuga, Hakaze, Taiki en Furai. De naam van dit nieuwe proefballonnetje is nog niet vrijgegeven. Mazda houdt dat nog even achter.