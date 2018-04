Bond-Girl doet het met Ford Ka

Door: BV

De Ford-groep heeft weer een flinke berg dollars neergeteld voor wat "product placement" in de nieuwe James Bond-film "Quantum of Solace". De Britse topspion kruipt weer achter het stuur van een Aston Martin, maar de Bond Girl van dienst (Camille, gespeeld door de bevallige Olga Kurylenko) doet het met de nieuwe Ford Ka. Volgens Ford past de Ka perfect bij het karakter van Camille; avontuurlijk, individueel en modern. Het is de tweede keer dat Ford een Bond-film gebruikt om de lancering van een belangrijk model te ondersteunen. In 2006 deed Ford dat al met de Mondeo in Casino Royale.

Ford leverde voor de opnames een Ka met een specifiek spuitschema. Z'n goudkleurige koetswerk en specifieke interieuraankleding werden aangevuld met een unieke opdruk. De nieuwe Bond zal z'n Europese première beleven in november. De Ka beleeft z'n publieksdoop op 2 oktober op het Autosalon van Parijs.