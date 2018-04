Elektrische Porsche bestaat weer

Door: BV

Ferdinant Porsche, de oprichter van het inmiddels (zeer) groot geworden sportwagenmerk, experimenteerde al rond de vorige eeuwwisseling met een elektrisch aangedreven voertuig. Maar nu is er ook een elektrisch aangedreven 997. Die is niet van Porsche zelf, maar werd door Porsche-tuner RUF gebouwd. Het model wordt aangedreven door een 204pk en 650Nm sterke elektromotor. Die weegt slechts 91kg en is op de conventionele plek (achter de achteras) ingebouwd. Maar het batterijpack van het Amerikaanse Axeon, dat nochtans bestaat uit accu's van het lithium-ion-type, weegt liefst 537kg op de weegschaal. Daardoor weegt de elektrische 911 haast twee ton. Dat lijkt nefast voor de prestaties, maar de sportauto is niettemin tot een top van 225km/u in staat. De sprint zou minder dan 7 tellen in beslag nemen.

Deze eRuf Modell A is niet meer dan een prototype, maar volgend jaar wil RUF het model aan klanten beginnen uitleveren. Het verbruik is alvast bescheiden. Per uur ‘verstookt' het model hoogstens € 5 aan elektriciteit. En Alois Ruf, vanzelfsprekend de man achter de gelijknamige firma, kan het weten. Hij heeft een waterkrachtcentrale in z'n achtertuin die jaarlijkt liefst 35 miljoen kWh levert. Genoeg om de elektrische 997 3.500 rond de aarde te laten rijden.