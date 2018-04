BlueMotion van VW Touran en Sharan

Door: BV

Volkswagen heeft z'n BlueMotion-gamma uitgebreid met de zevenzitters van het merk. De Touran en Sharan ondergingen aanpassingen om het verbruik te temperen. Beide modellen hebben hertekende luchtinlaten die de luchtweerstand verkleinen. Met hetzelfde doel is de ophanging verlaagd en om de rolweerstand te reduceren beschikken ze over specifieke banden.

In Touran vinden we de 105pk sterke 1.9 TDI, terwijl de Sharan wordt aangedreven door de 140pk sterke 2-liter variant van hetzelfde door pompinjectoren direct ingespoten dieselblok. De motor in de Touran Bluemotion wordt voortaan wel aan een turbo met variabele geometrie gekoppeld. De Touran en Sharan hebben elk een manuele vijfbak waarvan de derde, vierde en vijfde versnellingsbakverhouding gevoelig verlengd werden. In de uitlaatlijn zit steeds een partikelfilter. Door de ingrepen laat de Touran een CO2-emissie van 144gr/km optekenen. De grotere Sharan tikt af op 159gr/km.

VW zegt niet te hebben bespaard op uitrusting. Beide versies hebben zeven zitplaatsen. Bij de Sharan kan je de passagierszetels uitbouwen, bij de Touran klappen de twee extra zitplaatsen achteraan weg in de koffervloer. Verder noteren we zes airbags, ABS, een geluidsinstallatie en airco.