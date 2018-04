Toekomstige Audi-designs op straat

Door: BV

Audi is nog lang niet klaar met z'n modellenoffensief. Er wordt bij Audi over nogal wat toekomstige modellen nagedacht en van enkele creaties zijn schetsen op het web terechtgekomen. De eerste die we bij de dealer zullen vinden is de A5 Cabrio. Die is door Audi eerder al aangekondigd en krijgt zoals beloofd een conventionele stoffen kap. Maar het is niet de enige A5-afgeleide die nog bij Audi in de boeken staat. Audi wil nog een sportief ogende auto op dezelfde basis uitbrengen. Géén sedan, maar een vijfdeurs en daarom wordt gespeculeerd over de term sportback als benaming.

Volgens een gelijkaardig recept (maar dan weer wel met vier portieren en een conventionele koffer) wordt de toekomstige A7 samengesteld. Die mag het opnemen tegen onder meer de Mercedes CLS. Die komt in 2010, met een 2.8 FSI, 3.0 TFSI en 4.2 V8. Datzelfde jaar wil Audi de A8 aflossen door een variant die een assertievere pose aanneemt. Bij de lancering horen twee 4.2 achtpitters, één op diesel en één die benzine door de verstuivers pompt. Later komen de instappers; een 3.0 TFSI en 3.0 TDI, wordt een 4.0 TFSI met 420pk ten tonele gevoerd en verwachten we weer een S8.