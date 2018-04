Twee nieuwe Hyundai-diesels

Door: BV

Hyundai heeft twee nieuwe dieselmotoren klaar. Het gaat om een 2.0l en 2.2l viercilindereenheid van dezelfde familie. Die laatste was eerder dit jaar op het Autosalon van Genève al te bewonderen onder de kap van de i-mode en is inmiddels productierijp. Het blok beschikt -ongeacht z'n cilinderinhoud- over common-rail directe injectie van de laatste generatie (met een inspuitdruk tot 1.800bar), een turbo met variabele geometrie, vier kleppen per cilinder en voldoet vanzelfsprekend aan de Euro V-norm. Die gaat voor nieuwe modelreeksen immers al over enkele maanden in.

Hyundai geeft voor de tweeliter een maximaal vermogen van 184pk en een trekkracht van 394Nm op. De versie die twee deciliter extra slagvolume heeft komt op 200pk en 436Nm. Voorlopige cijfers waar op basis van het markt of om fiscale redenen wellicht nog mee gegoocheld wordt. Beide versies debuteren over afzienbare tijd in de Santa-Fé en de kleinste van de twee zal tot het lanceringsaanbod van de volgende generatie Sonata behoren.