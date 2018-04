GM verkoopt aandeel Suzuki

Door: BV

GM heeft nood aan cash en verkoopt daarom z'n aandeel van 3% in het Japanse Suzuki. Het gaat om 16.413 aandelen die door Suzuki zelf zijn teruggekocht met de ‘strategische reserve' van het bedrijf. Met de transactie is een bedrag gemoeid van € 183.933.570. Eerder -in 2000- had General Motors z'n aandeel al teruggebracht van 20%. Zowel GM als Suzuki benadrukken dat de verkoop geen einde maakt aan de samenwerking tussen beide bedrijven. Die is al sinds augustus 1981 aan de gang en baarde recent nog onder meer de Opel Agila en Suzuki Splash. Beide bedrijven blijven ook samenwerken in de ontwikkeling van brandstofcelwagens.