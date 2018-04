Ford verkoopt stuk Mazda

Door: BV

Intussen heeft iedereen wel in de gaten dat de Amerikaanse autoconstructeurs zwarte sneeuw zien. De ‘Grote Drie' - Ford, Chrysler en GM - hebben hun hoop gevestigd op Amerikaanse overheidsdollars om hun gestrandde organisaties weer vlot te trekken, maar het Amerikaanse congres heeft die nog niet toegezegd. Om hun financiële positie te versterken houden ze dan maar een uitverkoop. Ford verkocht vorig jaar al Aston Martin, begin dit jaar gingen Jaguar en Land Rover over in de handen van Tata en nu reduceert de groep z'n belang in Mazda. Ford heeft 33,4% van Mazda in handen, maar de Japanse autoconstructeur en enkele van z'n strategische partners kopen daar nu 20% van terug. De transactie zal Ford zo'n half miljard euro opleveren. Net als bij de verkoop van Suzuki-aandelen door GM eerder vandaag, gaan beide partijen gewoon door met samenwerken. Ford en Mazda doen dat al meer dan dertig jaar...