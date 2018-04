Dit is de Audi R8 V10!

Door: BV

De drie grote Amerikaanse autobouwers zijn voorlopig weer even safe, maar toch lijkt het er sterk op dat de Detroit Motorshow in januari er één wordt in mineur. Er hebben namelijk al een paar grote constructeurs bedankt voor een show met een reukje. Audi zal stevig weerwerk bieden, want het kiest dé automobielstad van de VS voor de introductie van de V10-versie van z'n nu al legendarische R8.

Audi lepelt de een 5,2l dikke V10 tussen beide assen. Die krachtbron is afkomstig van dochter Lamborghini waar ze te vinden is in de opgewaardeerde Gallardo LP560-4 en ook dienst zal doen in de vierdeurs Estoque. Onder de kap van de Italiaan braakt het hoogtoerige blok liefst 560pk uit, maar de R8 moet het stellen met 525 paarden. Niet getreurd, want de prestaties moegen er nog steeds zijn. De vierwielaangedreven tiencilinder knalt zich in 3,9 tellen naar 100km/u. En z'n top tikt af op 314km/u. Je kan de V10 zelf schakelen of het geheel in handen geven van de gerobotiseerde R-tronic. In beide gevallen beschik je over zes versnellingen.

De V10-variant krijgt nieuwe koplampunits die geheel uit LEDs bestaan, dus ook voor de gewone verstralers en dat is een primeur. De zijdelingse luchthappers zijn meer geprofileerd. Dat is nodig om de honger naar koellucht te stillen. Achteraan vinden we een nieuwe diffuser die moet helpen om de kont van de R8 aan het asfalt te lijmen. En omdat de toch al niet kinderachtige V8-editie al over vier ronde uitlaten beschikte, krijgt deze nieuweling twee grote ovalen eindstukken. Er is al een indicatief prijskaartje; reken op zo'n € 145.000.