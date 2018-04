Saab dichter bij onafhankelijkheid

Door: BV

General Motors heeft een probleem met Saab. Niet omdat het merk verlies maakt, want als het zoals Hummer of Saturn weinig tot geen overlevingskansen zou hebben, zou GM er gewoon de stekker uittrekken. Neen. Omdat het sinds GM er in 2000 volledige zeggenschap over heeft, nog geen dollar heeft opgeleverd, maar het nu -in moeilijke tijden- wel klaar is om een heus productoffensief te starten. En dat is vervelend. Enerzijds omdat het merk te verweven is met GM om voor een koper aantrekkelijk te worden -mocht die er in de huidige marktsituatie al zijn. Anderzijds omdat GM door het Amerikaanse Congress onder druk gezet wordt om zich van Saab te ontdoen, al loopt de Amerikaanse groep dan wel de kans mis om wat van z'n investering van de afgelopen jaren te recupereren. En modellen als de Saab 9-3X, 9-4X en nieuwe 9-5 kunnen het merk weer op de kaart zetten.

Volgens de laatste berichten kijkt GM naar een tussenoplossing. Het overweegt Saab z'n onafhankelijkheid terug te geven, maar GM lijkt niet van plan z'n aandelenpakket van de hand te doen, noch de stekker uit het merk te trekken. Door de Zweedse dochter juridisch en financieel los te koppelen van het concern, kan het twee vliegen in één klap slaan. Het bedrijf zal op termijn minder afhankelijk worden van GM, en wordt dus makkelijker verkoopbaar. En op korte termijn kan General Motors aan de Amerikaanse belastingbetaler zeggen dat het een -wellicht goedaardige- kanker preventief heeft verwijderd.

Bij Saab werd eerder al gespeculeerd over een management buy-out, wat grotendeels op hetzelfde neerkomt. In elk geval staan de Zweden niet weigerachtig tegenover een grotere autonomie. Zowel het management als de Zweedse overheid scharen zich achter een meer onafhankelijk Saab. Een eerste tastbaar gevolg van dergelijke beslissing omvat wellicht de verhuis van de productie van de aanstormende nieuwe Saab 9-5. Die zou geproduceerd worden bij Opel in Rüsselsheim waar het model (gebaseerd op de Opel Insignia) ook ontwikkeld werd, maar er gaan al weken geruchten dat Trölhattan Saab's grootste in eigen beheer wil bouwen.

De beslissing over de toekomstige structuur van Saab valt ten laatste op 17 februari. Dan moet GM z'n toekomstplannen uit de doeken doen in het Amerikaanse Congress.