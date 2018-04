AMG-pakket voor nieuwe Mercedes E

Door: BV

Mercedes komt dit jaar met een nieuwe E-Klasse. Die is eerder al voorgesteld aan de pers, al houdt het merk met de Ster z'n publieksdebuut voor het Autosalon van Genève. We weten uiteraard al hoe de standaardversies eruit zullen, en er zit ten minste één potige AMG-variant in de pijplijn, maar daarop is het nog even wachten. Een AMG-pakket dat een sportieve aankleding omvat vormt de tussenweg.

Het pakket omvat meer geprononceerde bumperschilden, achteraan een specifieke uitlaatlijn, 18-duims velgen aan de buitenkant en aan de binnenkant sportmeubilair, een driespakig sportstuur en aluminium pedalen. Een sportiever rijgedrag is voor rekening van een 15mm verlaagde ophanging. En de standaard stoppers zijn vooraan vervangen door geperforeerde exemplaren met zilverkleurige remzadels. Geschatte kostprijs van de pakket: € 3.000.