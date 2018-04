Rinspeed iChange in detail

Door: BV

Op de Zwitserse tuner en Porsche-specialist Rinspeed kan je vertrouwen, als op een Zwitsers horloge. Het bedrijf pakt elk jaar op het Autosalon van Genève uit met ten minste één knotsgekke creatie. We denken aan een doorkijkauto, één die kan duiken, of juist een exemplaar dat kan varen. Of een Cayenne zoals Porsche hem zelf had moeten maken. In elk geval mist het bedrijf geen enkele afspraak. Ditmaal wordt de iChange de blikvanger in Genève.

Rinspeed zegt met de iChange in te spelen op de veranderende eisen van de mobiliteit van vandaag. Daaruit versta je best dat de sportwagen geheel elektrisch is aangedreven en dus geen enkele uitstoot genereert. Voor de aandrijving zorgt een eerder bescheiden elektromotor, goed voor 204pk. Maar de iChange zet slechts goed 1.000kg op de weegschaal. Daardoor is het vermogen voldoende voor een top van 220km/u en neemt de acceleratie naar 100km/u slechts iets meer dan vier tellen in beslag.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Tesla Roadster, die in serie wordt geproduceert en slechts één versnelling heeft, beschikt de iChange wel over een heuse versnellingsbak. En niet de minste; de zesbak is afkomstig van Subaru's WRX-wagen. Rinspeed voorziet twee verschillende lithium-ion batterijencombinaties; eentje voor korte afstand en een omvangrijker pakket dat gericht is op een grotere autonomie. In theorie uiteraard, want net als bij de andere gedachtenspinsels van de tuner, zijn er geen productieplannen. Met de juiste partners onder de arm werd ook een multimedia-interface ontwikkeld. Zo kan je deze iChange gewoon starten aan de hand van je iPhone, en hoef je geen sleutel meer te hebben.

In oude gewoonten hervalt de bedenker door ook nu weer iets adaptiefs in te bouwen. De bestuurderspost van de iChange staat centraal. Daarachter is aan weerszijden plaats voor een passagier, zoals bij de McLaren F1. Maar z'n 1,03m hoge koetswerk biedt onvoldoende hoofdruimte voor de achterste twee inzittenden. De oplossing? Desgewenst komt de cabine achteraan goed 10cm omhoog. Deuren heeft de iChange overigens niet. De toegang wordt verzekerd door de in één stuk vervaardigde koepel vooruit te schuiven. Very ‘Jet Fighter'.