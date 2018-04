Belgische automarkt -18% in februari

Door: BV

Afgelopen maand februari werden in ons land 45.904 nieuwe personenwagens in het verkeer gebracht. Dat weet vakorganisatie Febiac. Het aantal betekent een daling met 17,9% ten opzichte van februari 2008, een recordmaand die bovendien nog een dag meer telde. De gevolgen van de economische crisis zijn duidelijk voelbaar, maar toch wil de sector relativeren. Febiac haalt aan dat België veel beter scoort dan het gros van de Europese landen en dat de resultaten voor afgelopen maand het niveau van de jaren voor 2008 dicht benaderen.

Peugeot werkte zich afgelopen maand naar de top van de statistieken. Het merk wist 4.640 nieuwe auto's te laten registreren. Concerngenoot Citroën zit de leeuw op de hielen met 4.292 stuks. Bij Opel staat de teller op 4.079. Net buiten de ereplaatsen vinden we VW met 3.789 stuks en Ford dat op 3.690 strandde.

Het is natuurlijk niet alleen voor de autoverkoop een moeilijke periode. De bedrijven, en daarmee de inschrijvingen van nieuwe bedrijfsvoertuigen, delen mee in de klappen. De inschrijvingen van lichte bestelwagens liggen 20,9 % lager dan vorig jaar en er werden ook 20,9 % minder nieuwe zware voertuigen in het verkeer gebracht. Vooral het deelsegment van de trekkers doet het ronduit slecht met 33 % minder inschrijvingen dan vorig jaar. De distributietrucks tot 16 ton van hun kant doen het met 1,8 % minder inschrijvingen nog boven verwachting goed. En ook de motormarkt duikt fiks in het rood. Daar bedraagt de marktval 22,4%.