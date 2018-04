Lagonda geeft eerste teken van leven

Door: BV

Aston Martin had eerder zelf al aangekondigd de merknaam Lagonda nieuw leven in te willen blazen. En nu heeft het merk de eerste schetsen van een SUV vrijgegeven. Die moet vanaf 2012 in productie gaan en wordt binnen z'n segment het absolute summum. Lagonda moet immers gaan concurreren met Rolls-Royce, Bentley en Machbach en vooral niet in het vaarwater komen van Aston Martin. Daarom hoeft Lagonda ook niet meteen een vierdeurs in de markt te zetten. Aston brengt met de Rapide zelf een concurrent voor de toekomstige Lamborghini Estoque en Porsche Panamera op de markt.

De Britten besteden veel aandacht aan het onderscheid tussen beide merken. Een Aston Martin is én blijft een echte rijdersauto die plezier voorop stelt. De Lagonda zoekt het in comfort en luxe en vraagt om een bestemming. Het wordt een reisauto. Voor deze eerste SUV gaan de Britten in zee met Mercedes. Daarover werd eerder al gespeculeerd. De techniek van de top-SUV zal gedeeld worden met de GL van het merk met de Ster.